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Царьград

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Армения достала "козырь Трампа" в споре с Россией. Пашинян пригрозил Кремлю отказом от "недешёвого" газа

Армения достала "козырь Трампа" в споре с Россией. Пашинян пригрозил Кремлю отказом от "недешёвого" газа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян достал "козырь Трампа" в споре с Россией. Он пригрозил Кремлю отказом от "недешёвого" газа, если та начнёт отменять скидки.

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