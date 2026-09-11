Армения достала "козырь Трампа" в споре с Россией. Пашинян пригрозил Кремлю отказом от "недешёвого" газа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян достал "козырь Трампа" в споре с Россией. Он пригрозил Кремлю отказом от "недешёвого" газа, если та начнёт отменять скидки.
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