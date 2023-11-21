Российский повар получил 17 лет колонии за убийство двухлетней падчерицы

В Екатеринбурге задушивший двухлетнюю девочку из-за плача отчим приговорен к 17 годам заключения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 25-летний мужчина, работавший поваром, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.