Российский повар получил 17 лет колонии за убийство двухлетней падчерицы

В Екатеринбурге задушивший двухлетнюю девочку из-за плача отчим приговорен к 17 годам заключения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 25-летний мужчина, работавший поваром, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.
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