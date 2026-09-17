На Украине сообщили, что ВСУ за ночь не сбили ни одну из ракет

Украинские формирования в течение минувшей ночи не смогли сбить ни одну из дальнобойных ракет, зафиксированных над территорией, которую контролирует киевский режим, сообщило интернет-издание «Страна».
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