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Аргументы и Факты

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На Украине сообщили, что ВСУ за ночь не сбили ни одну из ракет

На Украине сообщили, что ВСУ за ночь не сбили ни одну из ракет

Украинские формирования в течение минувшей ночи не смогли сбить ни одну из дальнобойных ракет, зафиксированных над территорией, которую контролирует киевский режим, сообщило интернет-издание «Страна».

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