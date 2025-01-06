Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    Попытка наступления ВСУ в Курской области была заранее предсказана российской разведкой, и встретила хорошо подготовл...«Нас ждали!» – Ст...
  • Анатолий Страшко
    Кузьмина, к сожалению Вы не историк. А пытаетесь намекать на что-то. историческое. История - наука. И разбираются в н...Россию не устраив...
  • Анатолий Страшко
    Регина, ну как можно , как Вы пишете, "за нос водить" такую страну , прародину изобретателя , который всех ..лядей на...Россию не устраив...

Цирк уродов: нацисты клепают подставные сюжеты об Одессе

Цирк уродов: нацисты клепают подставные сюжеты об Одессе

Это ж надо так палиться! Так подставляться, изображая одесситов… Не раз писал, как нацистская пропаганда лепит из Одессы Бандерштат №2, а то и №1 — вместо Львова, окучивая ТВ и соцсети убого срежиссированными опросами на улицах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх