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Ирина Винер: «В художественной гимнастике у нас остался один шанс на путевку в Париж-2024 – это чемпионат Европы»

«В художественной гимнастике у нас остался один шанс на путевку – это чемпионат Европы, путевка достанется единственной участнице из Белоруссии или России, которая займет первое место вслед за теми, кто уже отобрался.

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