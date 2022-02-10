«Золотые тепловозы» Макрона: Франция продала Украине локомотивы, от которых отказалась Аргентина

Интересная история разворачивается с «финансовой помощью», которую в Киев привез Макрон. Украинские власти сообщили, что из 1,2 миллиардов евро, которые выделила Франция, 900 миллионов пойдет на закупку 130 французских электровозов компании Alstom.
Интересная история разворачивается с «финансовой помощью», которую в Киев привез Макрон. Украинские власти сообщили, что из 1,2 миллиардов евро, которые выделила Франция, 900 миллионов пойдет на закупку 130 французских электровозов компании Alstom.
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