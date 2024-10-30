Вьетнамский туризм быстро восстанавливается после тайфуна «Яги»

Интерес туристов к достопримечательностям северного Вьетнама остается высоким, несмотря на ущерб, нанесенный тайфуном «Яги», сообщает газета Компартии Вьетнама со ссылкой на туристическую платформу Agoda.
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