«Авито»: треть россиян готовы потратить на выпускной до 30 тысяч рублей

Средние расходы на празднование окончания школы составляют около 31 тысячи рублей. Значительная часть бюджета, а именно 19 тысяч, уходит на организацию торжества, тогда как 12 тысяч рублей предназначены для приобретения наряда или костюма.
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