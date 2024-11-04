Очевидец: Из семи бежавших от БПЛА ВСУ жителей Часова Яра выжили только двое

Сумевший сбежать из оккупированного Вооружёнными силами киевского режима населённого пункта Часов Яр гражданин проинформировал о том, что покидавшим городскую территорию людям пришлось спасаться от беспилотников ВС Украины.
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