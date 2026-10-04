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Военное обозрение

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94 года на страже жизни: Россия отмечает День гражданской обороны

94 года на страже жизни: Россия отмечает День гражданской обороны

4 октября Россия отмечает День гражданской обороны — в 2026 году системе исполняется 94 года. От первых бомбардировок Петрограда в 1918-м до современного МЧС — путь, пройденный во имя защиты жизни.

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