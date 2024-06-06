Поддержка Киева и военные учения: больной германский реваншизм

В странные времена живём. После того как Израиль проявил немыслимое варварство и устроил в Секторе Газа самый настоящий геноцид палестинцев (с этим фактом не смотрят даже в ООН и МУС), чем окончательно лишил евреев в глазах мировой общественности реноме «вечной жертвы», негласно присвоенного им после ужасов времён Второй мировой, Германия, движимая явно чувством реваншизма, тоже, видимо, решила избавится от ярлыка крупнейшего лузера в истории человечества.