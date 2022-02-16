Вечерняя Москва

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Хореографическое училище имени Л.М. Лавровского в Москве получит новое здание

Хореографическое училище имени Л.М. Лавровского в Москве получит новое здание

Московское государственное хореографическое училище имени Л.М. Лавровского получит новое здание. Это четырехэтажный дом №9, строение 3 на улице Чаплыгина, сообщил в среду, 16 февраля, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

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