Хореографическое училище имени Л.М. Лавровского в Москве получит новое здание

Московское государственное хореографическое училище имени Л.М. Лавровского получит новое здание. Это четырехэтажный дом №9, строение 3 на улице Чаплыгина, сообщил в среду, 16 февраля, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Московское государственное хореографическое училище имени Л.М. Лавровского получит новое здание. Это четырехэтажный дом №9, строение 3 на улице Чаплыгина, сообщил в среду, 16 февраля, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
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