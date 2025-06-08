Россия көне уңаеннан 11 июньдә эш көне бер сәгатькә кыскарак булачак

Чәршәмбе, 11 июньдә, эш көне бер сәгатькә кыскарак булачак, чөнки ул бәйрәм алды көне санала. РФ Президенты каршындагы Россия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясе эксперты Татьяна Подольская шулай дип белдерде.
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