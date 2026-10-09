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Нижегородская правда

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Доктор Цупко объяснил, как осеннее похолодание вредит гипертоникам

Осень, когда погода становится прохладной, может быть опасна для людей с гипертонией. Холод влияет на состояние сосудов, и привычные лекарства иногда перестают эффективно поддерживать нормальное артериальное давление.

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