Прокурор Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Республики Таджикистан.
В Туле будут судить иностранца за взятку полицейскому
Комментарии
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М
ММ
Ну, ладно, это один. А остальные? Взяточничество как явление легко уничтожается, если объявить безнаказанность и премию дающим взятки, если он заявил, что у него вымогают взятку. И берущим честный процент от взятки, если он заявил, что ему ее предлагают.
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