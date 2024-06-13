В Туле будут судить иностранца за взятку полицейскому

М

ММ

Ну, ладно, это один. А остальные? Взяточничество как явление легко уничтожается, если объявить безнаказанность и премию дающим взятки, если он заявил, что у него вымогают взятку. И берущим честный процент от взятки, если он заявил, что ему ее предлагают.