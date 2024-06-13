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Тульские новости

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В Туле будут судить иностранца за взятку полицейскому

В Туле будут судить иностранца за взятку полицейскому

Прокурор Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Республики Таджикистан.

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Комментарии
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М
ММ
Ну, ладно, это один. А остальные? Взяточничество как явление легко уничтожается, если объявить безнаказанность и премию дающим взятки, если он заявил, что у него вымогают взятку. И берущим честный процент от взятки, если он заявил, что ему ее предлагают.
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