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Варди – 5-й игрок в истории АПЛ с 10+ очками за сезон в возрасте 37 лет или старше. Он присоединился к Роналду, Гиггзу, Шерингему и Спиду

38-летний форвард «Лестера» забил гол в матче 23-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1).  На счету Варди, которому исполнилось 38 лет 11 января (на начало сезона ему было 37), 7 мячей и 3 голевые передачи в 21 игре в текущем сезоне.

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