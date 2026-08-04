Астраханку «похоронили» заживо в Нижегородской области

Жительнице Харабалинского района Астраханской области пришлось в суде доказывать, что она жива. О том, что ее «похоронили» в 2020 году, женщина узнала в прошлом году, когда обратилась за назначением пенсии.
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