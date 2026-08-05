Происшествия
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Происшествия

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Во Владимирской области несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в участии в телефонном мошенничестве в составе организованной группы

Во Владимирской области несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в участии в телефонном мошенничестве в составе организованной группы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

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