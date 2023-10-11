Эксперт рассказал о новом комплексе РЭБ на базе вертолета

С момента разработки и принятия на вооружение нашей армией комплекса РЭБ «Рычаг» на безе вертолета прошло восемь лет, и сейчас, похоже, появилась его реинкарнация, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.
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