Эксперт рассказал о новом комплексе РЭБ на базе вертолета

С момента разработки и принятия на вооружение нашей армией комплекса РЭБ «Рычаг» на безе вертолета прошло восемь лет, и сейчас, похоже, появилась его реинкарнация, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.