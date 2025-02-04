Минимум усилий — максимум результата: как легко помыть микроволновую печь всего с 2 ингредиентами Алёна ЮрьеваУборка на кухне — задача не для слабых, и, пожалуй, одна из самых трудных в этом процессе — это чистка микроволновой печи.
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