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Царьград

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У России только два пути в зоне СВО: Придётся делать выбор, уверен Ключенков

У России только два пути в зоне СВО: Придётся делать выбор, уверен Ключенков

Журналист Ключенков полагает, что у России сегодня только два пути в зоне СВО. И выбор придётся делать в любом случае.

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