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Русская весна

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Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году

Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году

Вступившие в силу в 2025 году законодательные новации ужесточают наказание за ненадлежащее использование жилых помещений, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.

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