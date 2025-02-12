Собственников квартир предупредили о новых штрафах в 2025 году

Вступившие в силу в 2025 году законодательные новации ужесточают наказание за ненадлежащее использование жилых помещений, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии