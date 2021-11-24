Видео: любитель собак модифицировал мотоцикл для перевозки своих питомцев

Взять с собой в поездку на мотоцикле даже одного домашнего питомца непросто: стандартное двухколесное транспортное средство, увы, не оборудовано специальными посадочными местами, да и держаться четвероногим пассажирам на байке не очень удобно.
Взять с собой в поездку на мотоцикле даже одного домашнего питомца непросто: стандартное двухколесное транспортное средство, увы, не оборудовано специальными посадочными местами, да и держаться четвероногим пассажирам на байке не очень удобно.
Свежие комментарии