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Видео: любитель собак модифицировал мотоцикл для перевозки своих питомцев

Взять с собой в поездку на мотоцикле даже одного домашнего питомца непросто: стандартное двухколесное транспортное средство, увы, не оборудовано специальными посадочными местами, да и держаться четвероногим пассажирам на байке не очень удобно.

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