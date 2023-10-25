Мужчина едва не сгорел заживо во дворе подмосковной школы и попал на видео

В подмосковных Химках во дворе школы на улице Горшина едва не сгорел заживо 37-летний рабочий. Как стало известно, мужчина ремонтировал газонокосилку, когда на него вылилось топливо, после чего его одежда вспыхнула.
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