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У Винисиуса 9 голов в 14 матчах сезона Ла Лиги. В 82 предыдущих играх было 8 мячей

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор забил победный гол в матче Ла Лиги с «Севильей» (2:1). Теперь на счету 21-летнего игрока сборной Бразилии 9 мячей в 14 играх текущего турнира.

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