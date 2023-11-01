Плохая новость для США: С чем Шойгу экстренно вернулся из Китая

Шойгу вылетел в Пекин утром 30 октября, но уже к вечеру Путин ждал его на совещании. Если с ходом спецоперации на Украине более-менее всё понятно, то итоги поездки министра обороны на китайский форум, по всей видимости, остались за кадром.