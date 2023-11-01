Плохая новость для США: С чем Шойгу экстренно вернулся из Китая

Шойгу вылетел в Пекин утром 30 октября, но уже к вечеру Путин ждал его на совещании. Если с ходом спецоперации на Украине более-менее всё понятно, то итоги поездки министра обороны на китайский форум, по всей видимости, остались за кадром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии