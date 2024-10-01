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Минобороны показало боевую работу расчета FPV-дронов десантников в районе Часова Яра

Минобороны показало боевую работу расчета FPV-дронов десантников в районе Часова Яра

Расчеты FPV-дронов Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают в круглосуточном режиме выполнять боевые задачи, поддерживая наступление штурмовых групп в окрестностях города Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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