Минобороны показало боевую работу расчета FPV-дронов десантников в районе Часова Яра

Расчеты FPV-дронов Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают в круглосуточном режиме выполнять боевые задачи, поддерживая наступление штурмовых групп в окрестностях города Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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