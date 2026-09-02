Губернатор Сальдо: ВСУ уничтожили 5,9 тыс. га посевов огнём

В Херсонской области в результате атак ВСУ огнём уничтожено 5,9 тысяч гектаров посевов. Губернатор Владимир Сальдо сообщил о возможности возмещения ущерба аграриями через администрацию и органы МЧС и Следственного комитета.
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