UFC 315: Мухаммад – Делла Маддалена, Шевченко против Фьоро и другие бои

В ночь с 10 на 11 мая в Монреале (Канада) состоится турнир UFC 315. В главном событии ивента пройдет поединок за титул чемпиона промоушена в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом (24-3) и Джеком Делла Маддаленой (17-2).
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