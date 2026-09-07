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Царьград

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Минпромторг подал иски на 4,83 млрд рублей к Уральскому заводу

Минпромторг подал иски на 4,83 млрд рублей к Уральскому заводу

Минпромторг РФ 3 сентября подал два иска в Арбитражный суд Москвы против АО "Уральский завод гражданской авиации" на сумму 4,83 млрд рублей.

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