Религиозные тексты всего мира говорят о катаклизме и Великом потопе. Многие не знают, что Танис когда-то был столицей Древнего Египта.
Танис
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Религиозные тексты всего мира говорят о катаклизме и Великом потопе. Многие не знают, что Танис когда-то был столицей Древнего Египта.
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