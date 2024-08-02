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На сквер у храма Георгия Победоносца в Новосибирске потратят более 8 млн рублей

На сквер у храма Георгия Победоносца в Новосибирске потратят более 8 млн рублей

На месте пустыря появится монастырский сад, такова основная идея проекта.В Калининском районе продолжаются работы по благоустройству нового сквера, который будет разбит на улице Оптической возле храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

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