Под Смоленском Госавтоинспекция и «родительский патруль» провели совместный рейд

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Смоленского муниципального округа совместно с инициативными родителями организовали акцию, направленную на предупреждение аварийности с участием детей, пропаганду использования световозвращающих элементов на одежде и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне транспортных средств.