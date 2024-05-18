По данным российского Минобороны, ВСУ всего за пять дней, с 5-го по 10 мая, потеряли до 6 тыс. боевиков.
«Россия воюет с армией наркоманов»
Комментарии
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Леонид Руси
Для истинных жидо-арийце и педерастов... это нормально и приветствуется!
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
У них вместо крови течет жидкость с ненавистью,завистью и....тупостью! Ущербные....самые худшие на земле из наций!
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1 час.
Natalija Osminina
Это лишнее доказательство того, что Россия не должна ни идти по Украине до Львова, ни присоединять её с бухты-барахты. Пусть сначала пройдет обряд очищения.
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34 мин.
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