«Россия воюет с армией наркоманов»

Для истинных жидо-арийце и педерастов... это нормально и приветствуется!

У них вместо крови течет жидкость с ненавистью,завистью и....тупостью! Ущербные....самые худшие на земле из наций!

Natalija Osminina

Это лишнее доказательство того, что Россия не должна ни идти по Украине до Львова, ни присоединять её с бухты-барахты. Пусть сначала пройдет обряд очищения.