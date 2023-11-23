ФБР классифицировало взрыв машины на мосту у границы США и Канады как ДТП

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) завершило расследование взрыва автомобиля на Радужном мосту через реку Ниагара, соединяющим США и Канаду и пришло к выводу, что происшествие является аварией, а не терактом.
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