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«#####, что ли, пацанчик?» У Мичкова и Лапина возник конфликт после матча «Амур» – «Сочи»

«Сочи» одержал победу над «Амуром» со счетом 5:2 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. На последних секундах матча нападающий хабаровской команды Сергей Лапин заработал удаление на Мичкове за удар клюшкой.

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