Опубликованы кадры последствий боев под н. п. Работино Запорожской области. Очередной распиаренный британский «тяжёлый» танк Challenger 2 и другая боевая техника врага была уничтожена нашим десантом между Работино и Вербовым на Запорожском фронте.
Опубликованы кадры последствий боев под н. п. Работино Запорожской области. Очередной распиаренный британский «тяжёлый» танк Challenger 2 и другая боевая техника врага была уничтожена нашим десантом между Работино и Вербовым на Запорожском фронте.
Свежие комментарии