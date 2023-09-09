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В бою под Работино уничтожен ещё один Challenger 2 и другая техника врага (ВИДЕО)

В бою под Работино уничтожен ещё один Challenger 2 и другая техника врага (ВИДЕО)

Опубликованы кадры последствий боев под н. п. Работино Запорожской области.  Очередной распиаренный британский «тяжёлый» танк Challenger 2 и другая боевая техника врага была уничтожена нашим десантом между Работино и Вербовым на Запорожском фронте.

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