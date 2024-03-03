В своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков развенчал утверждения главы МИД Франции Стефана Сежурне, указав, что источником проблем является не победа России на Украине, а продолжение санкций и рост затрат со стороны ЕС Киеву.
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