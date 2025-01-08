Православные христиане отмечают праздник Собор Пресвятой Богородицы, в которой почитаются все участники библейской истории, заботившиеся об Иисусе Христе в его детстве, в том числе сама Дева Мария и Иосиф Обручник.
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