Алаудинов: «Ахмат» остановил ВСУ в Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командующий спецназом «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины остановлены вдоль всего сектора на Курском направлении, входящем в зону ответственности «Ахмата».
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