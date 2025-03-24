Минтруд РФ определил самые востребованные профессии к 2029 году

К 2029 году наиболее всего потребность в специалистах вырастет в сферах оказания персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания, науки и здравоохранения, а также информации и связи.
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