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Велемудр. Мир тесен.

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  • Геннадий Свешников
    🙏Славянские обычаи...
  • Валерий Холодок
    Здравствуйте, Александр Николаевич. Думаю, что здесь всё же читающему следует обратить внимание прежде всего не на об...Славянские обычаи...
  • Александр Николаевич
    Похоронные обряды древних славян это довольно сложная тема, по теме которой написана не одна книга.Славянские обычаи...

Славянские обычаи загробного мира

Славянские обычаи загробного мира

Многие древнерусские слова имеют скрытый смысл, неведомый любому смертному. Слово смерть обозначает всего-лишь переход - смена мерности, что и происходит на самом деле.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Похоронные обряды древних славян это довольно сложная тема, по теме которой написана не одна книга.
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17 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр Николаевич. Думаю, что здесь всё же читающему следует обратить внимание прежде всего не на обряд похоронный, а на следующую мысль: ===&quot;...человек в Яви должен сформировать, говоря современным языком, в себе программу, распознающую наше истинное «Я» - ДУХ. Или проще, приобрести САМООСОЗНАНИЕ СЕБЯ как ДУХА, управляющего в каждый момент времени нашей деятельности,...&quot;=== ( Совет Дельфийского Мудреца:&quot;Познай себя самого.&quot;) А для этого необходимо понимание того, что из себя представляет физическое тело Человека по последним научным данным( электрон частица или волна?), а на основе истинной таблицы элементов Менделеева и этих данных обрести понимание &quot;...распадается мерное (эфирное) тело, и происходит отделение Души от тела («обрыв серебряной нити»).&quot; , а так же где этот:&quot; Душа поднимается вверх...&quot;- ВЕРХ!? &quot;Изумрудная скрижаль&quot; Гермеса Трисмегиста: ===&quot;Истинно без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно. То, что находится внизу, аналогично (соответственно) тому, что находится вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи. И аналогично тому, как все вещи произошли от Единого через посредство Единого, так как все вещи родились от этой единой сущности через приспособление.&quot;=== Всего доброго.
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16 час.
Геннадий Свешников
🙏
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1 час.

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