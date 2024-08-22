Славянские обычаи загробного мира

Валерий Холодок

Здравствуйте, Александр Николаевич. Думаю, что здесь всё же читающему следует обратить внимание прежде всего не на обряд похоронный, а на следующую мысль: ==="...человек в Яви должен сформировать, говоря современным языком, в себе программу, распознающую наше истинное «Я» - ДУХ. Или проще, приобрести САМООСОЗНАНИЕ СЕБЯ как ДУХА, управляющего в каждый момент времени нашей деятельности,..."=== ( Совет Дельфийского Мудреца:"Познай себя самого.") А для этого необходимо понимание того, что из себя представляет физическое тело Человека по последним научным данным( электрон частица или волна?), а на основе истинной таблицы элементов Менделеева и этих данных обрести понимание "...распадается мерное (эфирное) тело, и происходит отделение Души от тела («обрыв серебряной нити»)." , а так же где этот:" Душа поднимается вверх..."- ВЕРХ!? "Изумрудная скрижаль" Гермеса Трисмегиста: ==="Истинно без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно. То, что находится внизу, аналогично (соответственно) тому, что находится вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи. И аналогично тому, как все вещи произошли от Единого через посредство Единого, так как все вещи родились от этой единой сущности через приспособление."=== Всего доброго.