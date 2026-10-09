«Сан-Хосе» без Селебрини одолел «Сент-Луис» (3:2 ОТ) – 3-я победа в 4 матчах в сезоне (все – в овертайме). Нерс забросил победную шайбу – 1-ю за «Шаркс»

«Сан-Хосе» одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с « Сент-Луисом » (3:2 ОТ). Победа стала для «Шаркс» третьей в четырех матчах в сезоне, причем все три раза команда выиграла в овертайме.