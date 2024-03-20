МВД: в Красноярском крае подростка заподозрили в лжеминировании 20 объектов

В Красноярском крае 13-летнего мальчика уличили в лжеминировании почти двух десятков объектов. Предположительно, он за деньги рассылал сообщения об угрозах взрыва в стране, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
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