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Царьград

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Железная дорога Молдовы повышает тарифы на грузоперевозки на 15%

Железная дорога Молдовы повышает тарифы на грузоперевозки на 15%

Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» с 1 ноября 2026 года повышает тарифы на грузоперевозки в экспортном, импортном, транзитном и местном сообщении на 15% из-за роста затрат на нефтепродукты.

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