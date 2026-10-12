Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук вышла замуж во второй раз: фото со свадьбы

Сколько стоило платье и что известно о женихе Ирина Пинчук , фото: соцсетиЭкс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук и ее возлюбленный Саламбек Мартазанов теперь официально муж и жена.
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