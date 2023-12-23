Добрый Мир
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Добрый Мир

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3 «Леопарда» в день: За две недели у «небратьев» стало на 40 «Леопардов» меньше

3 «Леопарда» в день: За две недели у «небратьев» стало на 40 «Леопардов» меньше

3 дня назад 15K прочитали Поставки «Леопардов» различных модификаций «небратьям», которые должны были стать заметным усилением для оппонирующей стороны, оказались крайне неэффективными.

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Комментарии
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Лев Добрый
Вот вам и лучший танк в мире! Просто дерьмо, а не лучший танк!😎😜👈😱👍
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16 час.

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