3 «Леопарда» в день: За две недели у «небратьев» стало на 40 «Леопардов» меньше

3 дня назад 15K прочитали Поставки «Леопардов» различных модификаций «небратьям», которые должны были стать заметным усилением для оппонирующей стороны, оказались крайне неэффективными.
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