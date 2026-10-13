Школу с футбольным полем и учебным садом построят в поселке Боброво к 2028 году

В поселке Боброво Ленинского округа строят школу на 1,3 тысячи учеников. Помимо кабинетов, проект предусматривает спортивную инфраструктуру и учебно-опытную территорию, где школьники смогут выращивать растения и проводить практические занятия.
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