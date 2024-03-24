Светлана Пикта: США сокращают военную и бюджетную помощь Украине: как это повлияет на ситуацию?

США сокращают военную помощь Украине более чем в 4 раза, с 45 млрд до 13 млрд долларов, но и в передаче этой сокращённой помощи может возникнуть лаг, вызванный чередой «мероприятий» по начатой процедуре импичмента Байдена.
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