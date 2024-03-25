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"Ъ": производство яиц в России падает шесть месяцев подряд

"Ъ": производство яиц в России падает шесть месяцев подряд

Производство куриных яиц в России снижается уже шестой месяц подряд. По результатам января—февраля текущего года объем производства уменьшился на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, составив 6,11 миллиарда штук, пишет "Коммерсантъ".

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