"Ъ": производство яиц в России падает шесть месяцев подряд

Производство куриных яиц в России снижается уже шестой месяц подряд. По результатам января—февраля текущего года объем производства уменьшился на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, составив 6,11 миллиарда штук, пишет "Коммерсантъ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии